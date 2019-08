Inter, si torna a pensare a Duvan Zapata: resta anche l'ipotesi Rebic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cavani, almeno per il momento, ha detto no, Lukaku sembra essere indirizzato verso la Juve e l'Inter non riesce a regalare a Conte il suo nuovo attaccante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui non si dovesse sbloccare né la trattativa per l'uruguayano né quella per il belga i nerazzurri sarebbero pronti a tornare su Duvan Zapata dell'Atalanta. L'altra alternativa è quella relativa ad Ante Rebic, nonostante, per caratteristiche, sia molto diverso da tutti gli altri giocatori trattati da Marotta e Ausilio.