Inter, si tratta per il rinnovo di Esposito. La punta chiede un milione netto a stagione

vedi letture

Si continua a lavorare in casa Inter per il rinnovo di Sebastiano Esposito, talento nerazzurro che tra meno di un mese diventerà maggiorenne e quindi chiamato al primo contratto da pro della sua carriera. Come riporta FcInterNews, però, al momento c’è distanza tra la richiesta di un quinquennale da 1 milione netto a stagione e l’offerta della società, che parte da 450mila euro stagionali più bonus per i prossimi cinque anni. Nel frattempo sono già molte le società che si sono fatte avanti per avere l’attaccante in prestito la prossima stagione. Fra queste Hellas, Parma e Brescia in caso di permanenza in A.