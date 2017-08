Inter, si valuta uno scambio con il PSG: Mario o Kondogbia per Aurier

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sulle trattative in casa Inter, in particolare l'asse con il Paris Saint-Germain che potrebbe coinvolgere tre giocatori: "L’agente di Aurier è stato in sede a Milano due volte negli ultimi dieci giorni: condizioni dell’affare da valutare con il PSG perché l’Inter, una volta deciso di occupare la seconda casella da extracomunitario con lui, vorrebbe inserirlo in uno scambio con i francesi. Indiziati? Kondogbia preferibilmente, Joao Mario se fosse proprio vantaggioso l’intero discorso".