Inter, sia Miranda che Dalbert nel mirino del Monaco. Più caldo il primo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferisce Tuttosport oggi in edicola, ci sono due calciatori dell'Inter accostati con forza ad un trasferimento nel Monaco. Soprattutto per quanto riguarda l'esperto centrale brasiliano Joao Miranda, anche grazie all'intermediazione di Jorge Mendes, suo procuratore e in ottimi rapporti con i monegaschi. Che nel mirino hanno anche Dalbert, nonostante Conte lo abbia di fatto apprezzato pubblicamente per le sue idee tattiche. Nessuna di queste due cessioni, si legge, viene però percepita come imminente.