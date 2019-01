Inter, sinergia col Chievo per Brazao. E piacciono i fratelli Vignato

© foto di Giacomo Iacobellis

Gabriel Brazao, portiere classe 2000 in forza al Cruzeiro, è sempre nel mirino dell'Inter. Il club nerazzurro si è incontrato con il ChievoVerona per tentare di definire in sinergia l'operazione che porterebbe l'estremo difensore in Italia per una cifra di circa 1 milione di euro. Brazao giocherebbe con la maglia degli scaligeri, per poi approdare in nerazzurro successivamente. Ma l'accordo può estendersi anche ai fratelli Vignato, Emanuel e Samuele, che interessano molto all'Inter.