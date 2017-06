Inter, sirene cinesi per Banega. Ma l'argentino vuole restare in Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo i tentativi, respinti, a gennaio la Cina torna a bussare alla porta di Ever Banega, centrocampista in forza all'Inter. Secondo quanto raccolto da Fcinternews.it l'argentino avrebbe ricevuto un'offerta sia dallo Shanghai SIPG sia dal Tianjin Quanjian, ma le avrebbe rifiutate nonostante il primo club abbia messo sul piatto un quadriennale da 10 milioni netti l'anno per convincerlo a sposare il progetto cinese e accontentare il tecnico Villas Boas. Banega però vuole restare in Europa anche in caso di addio all'Inter a fine stagione essendo convinto di poter competere ancora ai massimi livelli nel “Vecchio Continente”.