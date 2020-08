Inter, sirene dalla Bundesliga per Lazaro: l'esterno vuole giocarsi le sue carte per Euro2021

Non sarà a Newcastle il futuro di Valentino Lazaro. Secondo quanto riporta Chronicle Live, il calciatore di proprietà dell'Inter dovrebbe aver terminato la sua avventura in Premier League. Fra le pretendenti all'esterno austriaco ci sarebbero però diversi club in Bundesliga. L'obiettivo del ragazzo è trovare continuità per poi giocarsi un posto ai prossimi Europei.