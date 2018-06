Inter, Skriniar accerchiato. Offerta da 53 milioni dallo United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ha visto recapitarsi un'offerta da 53 milioni di euro dal Manchester United per Milan Skriniar, come spiega Tuttosport. Potrebbe essere la panacea di ogni male, visto che i nerazzurri devono rientrare di 40 milioni di plusvalenze per effetto del fair play finanziario. La valutazione però è destinata a crescere e l'Inter per ora non vorrebbe cederlo.