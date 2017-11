Inter, Skriniar: “Atalanta una big. Petagna tosto, ma vogliamo vincere”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista della gara tra Inter e Atalanta, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune parole di Milan Skriniar. Il difensore dei meneghini era presente ieri a un evento organizzato da uno sponsor nerazzurro: “L’Atalanta è una grande squadra, e noi contro le big giochiamo meglio. Petagna l’ho già affrontato due volte in maglia Samp. Tipo tosto, ma abbiamo un solo obiettivo: vincere davanti ai nostri tifosi che ci trasmettono sempre più fiducia. Nelle ultime gare hanno giocato sempre gli stessi e non è facile tenere coinvolti gli altri? Ora questo non conta. Siamo una squadra e gli altri dovranno sfruttare bene le occasioni che capiteranno. Centrocampista in nazionale? Se serve mi adatto, ma mi piace molto di più stare al centro della difesa”, ha detto.