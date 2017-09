Inter, Skriniar assicura: "Nessun problema a giocare da mediano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della partita vinta contro la Slovenia, Milan Skriniar, difensore dell'Inter e della nazionale slovacca, si è già proiettato alla sfida di Wembley contro l'Inghilterra. Dove, visto il ritorno alla disponibilità di Martin Skrtel, potrebbe anche essere impegnato dal ct Jan Kozak in posizione di mediano. Per Skriniar, però, il cambio ruolo non rappresenta un problema: "Ovviamente mi trovo meglio da centrale, ma non avrò a problemi a giocare ovunque il mister voglia", riporta Fcinternews.it.