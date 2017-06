Inter-Skriniar, l'agente: "Tutto ok, abbiamo bisogno di altre 2 ore"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico De Luca

Procede senza intoppi la trattativa che l'Inter sta ultimando in queste ore per portare Milan Skriniar alla corte di Luciano Spalletti. Lo ha assicurato Karol Csonto, agente del centrale slovacco, uscendo poco fa dalla sede del club nerazzurro: "Abbiamo bisogno di altre due ore, ma è tutto ok".