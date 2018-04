Inter, Skriniar: "Carichi per una gara straordinaria, non prendiamo gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro la Juventus, il difensore dell'Inter Milan Skrianiar è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Può essere la sfida più importante, è una gara straordinaria, un'occasione per fare un passio in avanti, per il nostro sogno, dovremo dare il massimo dal primo all'ultimo minuto. Squadra inferocita? Siamo carichi, dovremo dare tutto e credo che i tifosi ci aiuteranno tanto, dobbiamo vincere anche per loro. Come si ferma la Juve? Dobbiamo giocare il nostro calcio, con tanta concentrazione, fare gol e non prendere gol, può essere l'obiettivo di oggi".