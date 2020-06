Inter, Skriniar: "Ci sono tante partite in poco tempo, può succedere ancora di tutto"

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Sampdoria: "E' sempre strano giocare contro un'ex squadra, però sono da tre anni all'Inter e cerco di dare il massimo per l'Inter".

Conte ha detto che in caso di vittoria si è a sei punti dalla Juve. Può succedere ancora di tutto?

"Sono tantissime partite in poco tempo. Ancora può succedere di tutto. Abbiamo lavorato per questo e dobbiamo far vedere in campo che siamo pronti

Avete subito qualche gol di troppo. Serve più equilibrio?

"Ultimamente prendiamo più gol e non va bene. Bisogna cercare di migliorare da questo punto di vista e anche davanti dobbiamo segnare più gol possibili".