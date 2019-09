Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla alla stampa locale facendo il punto sulla campagna trasferimenti conclusa dai nerazzurri: "Abbiamo una buona squadra, abbiamo fatto buoni acquisti: questo è fantastico - le sue parole a sport7.sk -. Abbiamo sei punti dopo due partite, speriamo di continuare così. Conte ha una mentalità vincente, inizialmente abbiamo detto che non vogliamo allenarci per arrivare quarti o quinti, ma per vincere qualcosa: credo che possiamo farcela quest’anno. Abbiamo un gruppo difficile in Champions League, non possiamo scegliere i nostri avversari. Nel Barcellona non c’è solo Messi, ma adesso non ci penso: quella sfida è lontana".