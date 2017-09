Inter, Skriniar: "Contento dell'inizio. Ranocchia può fare il titolare qui"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Federico Gaetano

"Per noi è stata una vittoria molto importante contro la Slovenia. Ora andremo a Wembley: non è mai facile contro l'Inghilterra, ma ci proveremo". Così Milan Skriniar parla a Premium Sport dopo l'1-0 della Slovacchia nel match di qualificazione ai Mondiali 2018. "L'inizio di stagione personale? Sono contento, mi sono sentito molto bene con i compagni di squadra all'Inter - racconta lo slovacco -. Devo continuare a giocare così sia all'Inter che in Nazionale. Il mio inserimento veloce nella nuova squadra? Forse è stato facile grazie ai compagni che mi hanno aiutato tanto. dicono che dietro siamo contati? Siamo tre difensori centrali e, oltre a me e Miranda, c'è anche Ranocchia che può giocare tranquillamente titolare. Abbiamo cominciato molto bene con Fiorentina e Roma e dobbiamo continuare anche dopo al sosta. L'obiettivo è tornare in Champions League: bisogna lottare partita dopo partita e poi vedere che succede. Ho parlato con Hamsik, ma non di argomenti relativi al campionato. I problemi dei tifosi con il mio nome (Milan, ndr)? Spero che adesso sia tutto a posto".