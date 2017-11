Inter, Skriniar: "Contro la Samp i migliori 45 minuti dell'anno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla della sua esperienza nerazzurra ai microfoni di Sport.sk: "Sono molto felice, soprattutto in relazione ai successi che sta avendo la squadra in questo momento. Siamo nelle posizioni di vertice, siamo vicini al Napoli anche se domenica abbiamo faticato contro il Torino. Aiuto la squadra come posso e sono felice anche di aver segnato due gol. Credo che possiamo andare avanti così", evidenzia FcInterNews.it. "Ero appena arrivato dalla Nazionale, sentivo che la sfida si avvicinava; la gente vive per questa partita. Molti tifosi aspettano questa gara per tutta la stagione. Eravamo in casa quindi i tifosi sono accorsi in massa allo stadio. Abbiamo iniziato bene, siamo passati in vantaggio, poi non siamo entrati bene nella ripresa ma alla fine abbiamo vinto. Il derby è sempre il derby, il suo risultato è estremamente importante, ci dà fiducia. Dopo la partita, la gente in città e ci ringraziava per aver vinto. La Samp? Sapevamo che non sarebbe stata facile, perché la Sampdoria sta vivendo un'ottima stagione. Ma abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, i 45 minuti migliori dell'anno. Peccato essere calati dopo, ma alla fine abbiamo vinto".