Inter, Skriniar: "Derby? Vogliamo dare il massimo per i nostri tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intercettato dai cronisti in zona mista, Milan Skriniar ha commentato così il successo della sua Inter ai danni del Verona: “Abbiamo sbloccato subito la partita e tutto è diventato più facile. Siamo stati poi concentrati per tutto il match e abbiamo avuto anche altre occasioni per far gol, ma è una vittoria molto bella”.

Ora c’è il derby, ma c’è anche da dire che siete a due punti dalla Roma. Guardate più a loro o al Milan? E quale promessa ti senti di fare ai tifosi per il derby?

“Guardiamo sempre davanti, quello è il nostro obiettivo. Per il derby dobbiamo dare il massimo, spero in una vittoria. Dobbiamo dare il massimo per i nostri tifosi che sono sempre con noi e ringraziarli per la loro presenza”.