Inter, Skriniar dice no al rinnovo: l'offerta nerazzurra è troppo bassa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport dopo il primo incontro tra Karol Csonto, agente di Milan Skriniar, e l'Inter, non si è arrivati all'accordo per il rinnovo di contratto del giovane difensore. Il club nerazzurro ha proposto 2,5 milioni di euro a stagione, ovvero circa il 50% in più di ciò che percepisce in questo momento il giocatore. Il suo procuratore però chiede non meno di 3 milioni, in linea con le offerte milionarie ricevute in estate dalla Premier League, con il Manchester United arrivata a proporre fino a 65 milioni per portarlo in Inghilterra. In ogni caso per Ausilio non si tratta di una priorità, vista la scadenza nel 2022, ma iniziare con il piede sbagliato una trattativa di prolungamento non è un buon segnale in vista del futuro.