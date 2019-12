Inter, Skriniar: "Dispiaciuto per oggi, col Barcellona per la vittoria"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma: "Siamo tutti un po' dispiaciuti perchè oggi abbiamo fatto una buona prestazione. Questa partita si doveva vincere anche se la Roma è una buona squadra".

Hai incarnato lo spirito di Conte che si arrabbia quando non vince.

"Io ero solo dispiaciuto perché non abbiamo vinto. Queste emozioni ci servono, ma per me è tutto apposto".

Nel secondo tempo avete sofferto meno il palleggio.

"La Roma ha palleggiato meglio nel primo tempo dove noi siamo stati troppo bassi. Nel secondo tempo siamo andati a prenderli alti".

Che Barcellona ti aspetti?

"Gioca sempre per vincere senza mollare un centimetro. Dobbiamo fare così anche noi, andare a cercare la vittoria e prepararsi bene".