Inter, Skriniar eletto calciatore slovacco dell'anno: Hamsik cede il titolo dopo sei anni

Per la prima volta da sei anni a questa parte, Marek Hamsik non è il calciatore slovacco dell’anno. La federcalcio di Bratislava, infatti, ha conferito questo riconoscimento a Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, primo davanti a Martin Dubravka, portiere del Newcastle. Solo terzo l’ex capitano del Napoli, oggi al Dalian Yifang, che in carriera ha vinto otto volte il titolo. Quarto e quinto posto per altri due “italiani”: Lobotka del Napoli e Kucka del Parma.