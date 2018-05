Inter, Skriniar: "Emozione enorme la Champions all'ultima giornata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca, come riportato da FcInterNews: "Questa stagione è stata molto positiva, sia dal mio punto di vista personale sia della squadra, che ha lottato per guadagnarsi la Champions dopo sette anni di assenza. Penso sia una grande cosa per tutti gli interisti, sia tifosi sia giocatori. Abbiamo combattuto per qualificarci nell'ultima partita, l'emozione è stata enorme e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione. Nazionale? Ci aspettano buone partite contro avversari di qualità, saremo pronti e pensiamo di rendere felici le persone che verranno a vederci. Affrontare l'Olanda è per noi una grande motivazione, la loro stella offensiva è Memphis Depay. Gli olandesi non avranno la stessa generazione di calciatori del passato ma hanno ancora la loro qualità".