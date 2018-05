Inter, Skriniar: "Futuro in una big? Sono già in una grande squadra"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale slovacca: "Il mio agente dice che adesso il mio prezzo supera i 50 milioni di euro? Due anni fa non avrei mai pensato di poter valere tanto, ma questa cosa non mi pesa per niente - riporta Sme Sport - L'Inter è già una grande squadra e se l'aspetto economico avesse influito sul mio rendimento, lo avrebbe già fatto. Nel club mi è stata data subito grande fiducia, invece non mi aspettavo di giocare titolare fin dall'inizio. Ma non c'è stato tempo per sorprendersi, bisognava giocare spesso e dimostrare che ero pronto. Se sogno qualche grande squadra? Non rispondo, perché potrei affrontarla in Champions e non sarebbe corretto. E aggiungo che, proprio come ha detto Marek Hamsik, qualora l'Inter volesse darmi via, anche io preferirei un trasferimento all'estero piuttosto che andare in un altro club italiano".