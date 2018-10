Inter, Skriniar: "Gara non perfetta ma contava solo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore centrale dell'Inter, ha parlato a Inter Tv dopo la vittoria contro la SPAL: "Importante vincere in maniera consecutiva come stiamo facendo. Ora la sosta e poi si ricomincia di nuovo. La Spal ha molta fisicità, ma anche qualità. Per noi era importante vincere, anche se non abbiamo giocato una partita perfetta. Dopo 6 vittorie si vorrebbe tornare subito a giocare, ma adesso andiamo quasi tutti in Nazionale. Poi ci prepareremo bene per il derby. Questo è un gruppo forte, ma certamente la partita con il Tottenham ci ha dato qualcosa in più". A riportarlo è FcInterNews.it.