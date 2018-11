Inter, Skriniar: "Gran gara col Barça. Atalanta ci ha già messo in difficoltà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parla la coppia difensiva dell'Inter. Dopo Stefan De Vrij, è il turno di Milan Skriniar che, ai microfoni di Inter TV, torna sulla vittoria contro il Barcellona: "È stata una bella partita per noi e per i tifosi, abbiamo portato a casa un buon risultato e un ottimo punto; la prestazione non è stata buonissima ma giocavamo contro una delle squadre più forti al mondo, ora dobbiamo continuare così. La mia prestazione? Non ho fatto niente di speciale, difendere la porta è il mio lavoro".

Sulle prossime gare.

"Dobbiamo continuare così nelle prossime partite. A Londra dobbiamo andare per vincere e passare il turno, questo è il nostro obiettivo e dobbiamo centrarlo alla prima possibilità. Contro l'Atalanta sarà una partita difficile, l'anno scorso ci siamo trovati in difficoltà, ma siamo una grande squadra, siamo nelle condizioni giuste e dobbiamo andare a Bergamo a vincere per dare continuità alle nostre prestazioni e ai risultati".