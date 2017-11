Inter, Skriniar ha già convinto: ora vale più di 55 milioni di euro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar ha convinto tutti. Il difensore arrivato all’Inter in estate dalla Sampdoria con qualche scetticismo sembra ormai aver giustificato l’esborso economico fatto per acquistarlo (35 milioni di euro). Tuttosport oggi in edicola spiega come la cifra non sia stata solo cash, visto l’inserimento del cartellino di Caprari (15 milioni di euro). Sempre secondo il quotidiano, dopo 12 giornate il club nerazzurro potrebbe già rivendere il calciatore per una cifra vicina ai 55 milioni di euro investiti dal Manchester City per acquistare Stones dall’Everton, ovvero il prezzo più alto speso per un difensore nella storia del calcio.