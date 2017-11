Inter, Skriniar: "Il Barça è sempre il Barça, ma sono felicissimo qui"

C'è anche la possibilità Barcellona come argomento trattato da Milan Skriniar, nella lunga intervista concessa dal difensore slovacco a Sport.sk: "Non so nulla di più di quello che è stato scritto sui giornali, e penso anche Karol. Sono all'Inter da poco, non mi importa davvero di parlare di un trasferimento. Il Barça è sempre il Barça, ma non dico nulla: sono all'Inter e sono felicissimo", le parole del centrale dell'Inter.