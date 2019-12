Inter, Skriniar: "Il clean sheet unica nota positiva. Ora testa al Barça"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine di Inter-Roma 0-0 Milan Skriniar, difensore dei nerazzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a InterTv: "Siamo un po' dispiaciuti, soprattutto per le occasioni sprecate. Non siamo riusciti a fare gol; potevamo vincere questa partita, contro una buona squadra. Le partite sono sempre toste, ma secondo me ci siamo preparati bene. Non abbiamo mollato: fino all'ultimo minuto abbiamo provato a vincerla; ci dispiace non essere riusciti nell'obiettivo. Altra gara senza gol incassati? L'aspetto positivo è quello di non aver subìto gol. Dobbiamo continuare a lavorare, per vincere. La sfida al Barcellona di martedì? Adesso bisogna riposare; poi, già da domani, cercheremo di prepararci per vincere questa grande partita. Non dobbiamo mollare, occorre andare sempre al 100%".