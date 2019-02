© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV dopo il 4-0 al Rapid. "Partita fondamentale per noi, abbiamo segnato quattro bellissimi gol. È importante questa striscia positiva, ora speriamo di continuare così. A livello tattico, centralmente abbiamo più uomini che sanno far girare la palla, ma stiamo lavorando anche con l'uscita sugli esterni. Alla Fiorentina ancora non abbiamo pensato, inizieremo da domani. Loro sono in gran forma, sono forti soprattutto in contropiede, ci dovremo far trovare pronti", riporta fcinternews.