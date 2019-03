Fonte: FcInterNews

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato dal ritiro della Nazionale slovacca soffermandosi anche sull'attualità di casa nerazzurra. Ecco quanto riportato da Pravda: "Il derby? E' stata una buona partita, soprattutto nel primo tempo il nostro gioco è stato eccellente. Siamo contenti di aver vinto questo grande derby dopo le precedenti partite che non erano state perfette. L'eliminazione dall'Europa League? Ovviamente volevamo andare il più lontano possibile in Europa League e ci dispiace non esserci riusciti. Questo è il motivo per cui è stato molto importante superare il Milan, quello che è successo prima ce lo siamo buttati alle spalle: siamo molto contenti per i nostri tifosi".