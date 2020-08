Inter, Skriniar in uscita: in caso di addio i nerazzurri punteranno forte su Smalling

Lavori in corso in casa Inter per ciò che riguarda la prossima difesa di Antonio Conte. Uno dei nomi che potrebbe essere in uscita è quello di Milan Skriniar, slovacco su cui lo scorso anno i club di Premier erano pronti ad investire fino a 70 milioni di euro. Il rendimento in calo e lo scarso utilizzo nel finale di stagione ne hanno ridotto la valutazione, ma non gli estimatori. Dovesse dire addio, l'Inter si butterebbe su Chris Smalling, centrale che la Roma non è ancora riuscita a riscattare dopo il prestito dallo United.