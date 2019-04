Inter, Skriniar: "Io e De Vrij come Samuel-Lucio? Chiedetelo ai tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All'interno dello speciale "I Signori della Serie A' in onda su SkySport Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al paragone fra la coppia difensiva che compone con De Vrij e quella del Triplete Samuel-Lucio: "Non so, questo possono dirlo i tifosi. Di certo noi non ci scambiamo i ruoli dicendo io sono Samuel e tu sei Lucio o il contrario, non so dirlo. Il 37? Lo avevo anche nella Sampdoria e ho fatto bene, anche se il mio numero preferito è il 17. Con la Slovacchia all'inizio ho usato il 3, visto che però entrambi erano occupati ho mischiato le due cose ed è uscito il 37, che indosso anche ora".