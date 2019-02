© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A pochi minuti da Fiorentina-Inter, il difensore ospite Milan Skriniar parla così ai microfoni della tv ufficiale nerazzurra: "La qualificazione agli ottavi di Europa League ci dà una spinta in più. Sono passati pochi giorni dal match con il Rapid Vienna, ma siamo pronti a vincere questa partita fondamentale per noi - spiega lo slovacco -. La Fiorentina è molto brava in contropiede, ma noi dobbiamo restare concentrati, fare la partita e rimanere uniti. I complimenti di Muriel? Lo conosco, è forte, ha gamba e tiro, vediamo cosa succede in campo".