© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha parlato attraverso le colonne del Corriere dello Sport della nuova stagione che attende i nerazzurri. "La Juve arriva prima da 8 anni, ma è arrivato il momento giusto per cercare di avvicinarci e batterli. Lavoriamo per questo. Noi siamo una squadra forte e bisogna lavorare con l’obiettivo di vincere. Quando inizia un ritiro non puoi pensare di arrivare secondo. Se giochi nell’Inter devi avere questa mentalità", ha detto il calciatore in merito alle chances scudetto della truppa di Antonio Conte.