Inter, Skriniar: "Lukaku-Lautaro la coppia più forte mai trovata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista a Sky Sport per Milan Skriniar, difensore dell'Inter, nel corso della quale ha parlato anche di Romelu Lukaku e di Lautaro Skriniar. "Sono i più forti con cui ho giocato e che ho affrontato. Non solo segnano ma aiutano anche la squadra, i centrocampisti. Conte? Ci ha trasmesso mentalità vincente. non molliamo mai. Ci spiega tutto dal primo giorno".

Si è ridotto il gap dalla Juventus?

"Sicuramente: siamo un gruppo più unito. Siamo il gruppo più forte di questi tre anni. Se continuiamo così, con questi risultati, possiamo fare bene e stare in alto".