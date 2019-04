Inter, Skriniar: "Meritavamo la vittoria. Ora dobbiamo dare tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore dell’Inter Milan Skriniar dopo l’1-1 contro la Roma: “Purtroppo è arrivato un pareggio, avremmo meritato la vittoria. Andare in Champions League è importantissimo per tutta l’Inter, è la cosa più importante che c’è nel calcio. Dobbiamo pedalare fino alla fine per riuscire a qualificarci. Mancano cinque partite in cui dobbiamo tirare fuori tutto, un po’ d’esperienza ci serve per forza. Serviranno anche vittorie, nulla è deciso e bisogna lottare fino alla fine”.