© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Barcellona a caccia di rinforzi in difesa. Secondo quanto riportato da Diario Gol il club blaugrana guarda in Italia, in particolar modo verso Milano, sponda nerazzurra. Il Barça infatti ha messo nel mirino Milan Skriniar: il nome dello slovacco sarebbe già stato discusso sia tra i dirigenti che nello spogliatoio della squadra catalana. Fonti interne al club hanno infatti confidato di vedere Skriniar come un ottimo rinforzo per la difesa, sapendo che il suo valore si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Nello spogliatoio di Valverde invece, Messi, Piqué e il resto dei compagni hanno dato "luce verde" all'acquisto dell'ex Samp, aspettandosi però che se dovesse arrivare al Camp Nou rispetti prima di tutto le gerarchie e attenda di entrare nell'undici solo quando Piqué non verrà più considerato una garanzia.