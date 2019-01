Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In un focus sull'interesse delle big d'Europa nei confronti dei difensori centrali del nostro campionato, La Repubblica si concentra su Kalidou Kolibaly, Kostas Manolas e Milan Skriniar. Dopo aver analizzato la situazione del difensore del Napoli, corteggiato dal Barcellona, l'edizione online del quotidiano prosegue spiegando come "i blaugrana (così come il Psg) non mollano nemmeno un altro colosso che gioca dalle nostre parti: il centrale dell'Inter Skriniar, 23 anni, più giovane del senegalese ma altrettanto affidabile - si legge -. Prezzo? Difficile da stabilire, ma l'Inter perennemente in bilico tra la voglia di crescere e le prescrizioni Uefa, non può escludere a priori di doversi privare di una delle sue star, anche se fino a oggi sono stati bravissimi a resistere. Magari anche per questo Marotta avrebbe accelerato per provare a prendere Godin gratis a giugno. Anche se su di lui c'è la concorrenza di mezza Europa, compreso lo United".