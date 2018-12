© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A pochi minuti dall'inizio del match cruciale contro il PSV Eindhoven per il passaggio del turno in Champions League, il difensore nerazzurro Milan Skriniar parla così ai microfoni di InterTV: "Il calendario è quello che è, ma noi dobbiamo concentrarci sulla nostra partita perché quella di Barcellona non è in nostro controllo. Facciamo una buona prestazione e poi vediamo. Se vinciamo, siamo lì - dice lo slovacco -. Il PSV ha tanti giovani, ma anche esperienza e velocità. De Jong è forte sulle sponde e sui colpi di testa. Ci sarà da fare attenzione. Se abbiamo chiesto di essere informati sul risultato del Camp Nou? No, non abbiamo chiesto niente. Pensiamo solo a noi".