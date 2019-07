© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria ai rigori contro il Paris Saint-Germain per l'Inter nell'ultima amichevole in Asia. Il difensore nerazzurro Milan Skriniar commenta così il match ai canali ufficiali del club: "È stata una partita difficile ma abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo avuto più occasioni di loro per segnare, poi fortunatamente l'abbiamo raddrizzata all'ultimo. Partita dopo partita, stiamo facendo sempre meglio: stiamo crescendo molto seguendo le indicazioni del mister".