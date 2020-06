Inter, Skriniar: "Non è stato facile adattarsi al gioco di Conte"

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista esclusiva al Canale della Lega Serie A. Queste le sue impressioni sul difficoltoso adattamento alla difesa a tre di Conte: "Ci sono stati molti cambiamenti dal suo arrivo. Io ho sempre giocato in una difesa a quattro, non ero abituato a un altro sistema. Ci sono state novità dal primo giorno, ma lui ci ha spiegato come fare. Noi stiamo lavorando duramente per migliorare in ogni aspetto, continueremo a farlo. Quando saremo di nuovo in campo riusciremo a ricompattarci, anche in questi momenti difficili potremo essere più uniti. Quello attuale è un periodo delicato per tutti, ma insieme possiamo superarlo come squadra".