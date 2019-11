© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni di Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Borussia Dortmund. "Non firmo per un pareggio, siamo qui per vincere. Sarà una partita molto difficile ma abbiamo i mezzi per vincerla. Sarà una partita diversa rispetto all'andata, siamo pronti e sarà una bella gara. Dove al mister serve io gioco senza problemi".