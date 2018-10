Inter, Skriniar: "Non penso al mercato ma alle sfide che ci attendono"

Il centrale dell'Inter Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sport.sk della sua stagione in nerazzurro, finalmente svoltata: "Alla fine siamo riusciti ad ottenere una striscia vincente. Siamo dove volevamo essere dall'inizio della stagione. Credo che proseguiremo con questa serie di risultati il più a lungo possibile. Asta per me? Ho appena letto su Internet, ma non ci penso a queste cose. Ci sono stati dei rumors in estate ma alla fine non è successo nulla. E non penso che stia succedendo qualcosa adesso. Penso ad altro: abbiamo da giocare tante partite con l'Inter. Subito dopo le gare della Nazionale ci aspettano sfide importanti, la più vicina è quella con il Milan. Dobbiamo prepararci bene. La Juventus comanda in Italia, ma possiamo giocarcela anche contro di loro. Siamo partiti molto bene. Da quando abbiamo vinto contro il Tottenham, gara che siamo riusciti a ribaltare dalla fine, è iniziata quella striscia di sei partite vincenti. Dobbiamo andare avanti così. So che se ne parla, ma non so se è vero. Personalmente non so che dire, la finestra di mercato si è chiusa da poco ed è difficile esprimersi a riguardo".