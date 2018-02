Inter, Skriniar: "Non voglio andare via. Fischi? Normale che ci siano"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, dopo la vittoria col Benevento è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Era una partita difficile, non abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma dopo il gol abbiamo giocato meglio. Futuro? Non voglio andare via, ho detto questo e che tutto può succedere. Sono felice qui e ora penso al derby. A Genova ho sbagliato specie sul primo gol ma in tutta la partita, ora però io e Andrea Ranocchia siamo a posto e vogliamo continuare così. Fischi? Normale che i tifosi non siano contenti di certe prestazioni, spero che la prossima settimana possiamo rimettere tutto a posto".