Inter - Skriniar, nubi spazzate: il rinnovo è vicino

Se la trattativa per rinnovare il contratto di Mauro Icardi non è ancora arrivata al suo punto di svolta, in casa Inter si sorride per Milan Skriniar. Il difensore slovacco, uno dei più performanti del continente, è infatti ormai prossimo a siglare un rinnovo che lo leghi a doppio filo al club meneghino: la proposta al rialzo formulata dall’Inter supera il confine dei 3 milioni a stagione ed è pronta a legare il destino dello slovacco si nerazzurri sino al giugno 2023. Le posizioni di domanda e offerta hanno iniziato a convergere, e a mercato finito potrebbe arrivare anche la ratifica formale di un accordo per il quale le nuvole nere hanno lasciato spazio ad un luminoso ottimismo.