© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha commentato a Rai Sport il match perso contro la Juventus: “Sicuramente potevamo fare meglio, abbiamo creato delle occasioni, ma non siamo riusciti a fare gol. Loro sono una squadra matura, gli bastano poche occasioni per fare gol, questa è la differenza tra noi e loro. Col Barcellona abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, anche con la Juve secondo me non siamo ancora troppo dietro di loro. Sicuramente dobbiamo migliorare. Lo Scudetto? Siamo ancora alla settima giornata, vediamo alla fine chi arriva prima”.