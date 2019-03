© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar parla ai microfoni di Inter Tv per presentare il match di domani sera contro l'Eintracht Francoforte. Queste le parole del difensore dell'Inter: "Secondo me già siamo pronti, anche se ci sono dei problemi con infortuni e squalifiche. Ma bisogna vincere, per vedere che siamo l'Inter. Il derby? Sicuramente ho recuperato. Siamo pronti per domani e anche per il derby, sarà una settimana decisiva. Domani dobbiamo vincere assolutamente. Loro lottano e corrono, noi dobbiamo andare sul campo solo per ottenere la vittoria. Giocare coi nostri tifosi sarà bellissimo, vogliamo vincere anche per loro", ha detto.