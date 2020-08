Inter, Skriniar può restare in nerazzurro in caso di mancata conferma di Conte

Sempre più in bilico la posizione di Milan Skriniar. Il difensore slovacco era considerato sul mercato fino a qualche giorno fa ma la sua situazione potrebbe cambiare in questi giorni. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il centrale dell’Inter potrebbe restare in nerazzurro qualora non dovesse essere confermato Antonio Conte in panchina.