© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan Skriniar ha commentato ai microfoni di InterTV il successo contro il Cagliari: "Non è facile giocare in trasferta qui. Il Cagliari gioca in maniera molto fisica, anche negli anni precedenti è stato così. Questa vittoria per noi è molto importante. Stiamo lavorando molto sulla fase difensiva: a fine campionato si vede quali sono le difese che subiscono pochi gol e quelle squadre sono sempre davanti. Oggi abbiamo preso gol in un'azione dove siamo stati poco concentrati. Ma abbiamo vinto lo stesso, per fortuna. Una vittoria fondamentale. Ora c'è questa sosta: recuperiamo e poi continuiamo così, cercando sempre di migliorarci. Le nuove regole per la rimessa del portiere? E' un vantaggio per chi, come noi, vuole ripartire dal basso. In questo modo gli attaccanti devono correre di più".