Inter, Skriniar: "Risultato importante prima del derby. Contento per il gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria arrivata contro il Benevento, il difensore dell'Inter Skriniar ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Contento per il gol, ho sbloccato questa gara, poi Andrea Ranocchia ha fatto il secondo, era difficile, non abbiamo giocato bene nel secondo tempo ma dopo il gol abbiamo cominciare a giocare bene. E' un risultato importante per la fiducia prima del derby. Sono il difensore centrale se posso aiutare la squadra così sono ancora più contento".