Inter, Skriniar: "Sarebbe bello vincere la Champions con questa maglia"

© foto di PhotoViews

Ospite dei microfoni di SkySport per la trasmissione 'I Signori della Serie A' Milan Srkiniar, centrale difensivo dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura in nerazzurro: "Se la Champions con l'Inter è un sogno? Certo, vincerla in nerazzurro sarebbe ancora più bello. Hamsik ha giocato 12 anni a Napoli, se io lo faccio con l'Inter sicuramente sarò contento. Non ho fretta di andare via, anche se rimango qui per altri 15 anni sono contento perché l'Inter è un grande club. I difensori più forti al mondo? Secondo me in cima alla lista c'è Sergio Ramos, per la sua personalità. Poi sicuramente in Italia Koulibaly. E poi mi piace Van Dijk, perché quando guardo le sue partite si capisce subito chi comanda in difesa. Questi tre secondo me sono i più forti. De Vrij? Con lui ho un grande rapporto, siamo anche nella stessa stanza ad Appiano, quindi parliamo tanto anche fuori dal campo ma soprattutto abbiamo un grande rapporto in campo, dove secondo me stiamo bene insieme, ci aiutiamo a vicenda, e questo è importante per la linea difensiva. Spalletti? un allenatore che vuole avere tutte le cose a posto, tutte le cose chiare e questo a me piace. Vuole sapere, per esempio, se lavoriamo con la linea difensiva, vuole sapere come lavoriamo. Anche per i centrocampisti, vuole sapere come lavorano, stesso discorso per gli attaccanti. E' una grande persona e come allenatore secondo me è molto forte".